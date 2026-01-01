Dos mujeres con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidas durante un operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco en un centro de rehabilitación de la colonia La Ladrillera, en Tonalá.
En el operativo fue arrestada Miriam Alejandra “N”, investigada por desaparición agravada y lesiones calificadas relacionadas con un caso ocurrido en Tlaquepaque en 2025.
También fue detenida Nancy Lizeth “N”, quien contaba con una orden de reaprehensión por robo.
El anexo fue clausurado.
Detienen a dos mujeres con órdenes judiciales en anexo de Tonalá
