Para prevenir actos de vandalismo durante las celebraciones de Halloween, la Comisaría de Guadalajara desplegará 800 policías este viernes en zonas con antecedentes de acciones violenta en esa fecha, como la Calzada Independencia, Gobernador Curiel, y colonias del sur y oriente como Polanco, Miravalle y Oblatos.

El comisario Ismael Ramírez Méndez señaló que el operativo priorizará también el primer cuadro de la ciudad y brindará apoyo en caso de interrupciones del transporte público.

Por su parte, la Secretaría de Transporte reforzará la vigilancia en la Zona Metropolitana de Guadalajara con monitoreo electrónico y presencia policial.

Advierte sanciones a choferes que suspendan el servicio sin causa justificada.