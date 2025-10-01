La tarifa de once pesos que entrará en vigor en abril para el transporte público aplicará únicamente a quienes tramiten la denominada “Tarjeta Única”.

El resto de la población pagará catorce pesos, monto aprobado por la Comisión Tarifaria a finales de diciembre, confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien exhortó a la ciudadanía a gestionar el plástico para acceder al subsidio de tres pesos que aportará el gobierno estatal.

“Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales. Si hay 8 y medio millones de jaliscienses, que es toda la población que tenemos, que se quieran empadronar, a los 8 y medio les vamos a dar. No hay límites”.

Lemus Navarro recordó que la “Tarjeta Única” también funcionará para el depósito de programas sociales y, en algunos casos, para la entrega de medicamentos.

Agregó que el subsidio de tres pesos cuenta con una bolsa inicial de mil doscientos millones de pesos, la cual podría incrementarse si la demanda así lo requiere. (Por Edgar Flores Maciel)