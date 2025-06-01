La divisa mexicana en los mercados internacionales abre este miércoles en 18.29 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 2 centavos comparado con la jornada de ayer.

El peso es favorecido por el debilitamiento del billete verde después de evaluar el anuncio de un cierre de gobierno en Estados Unidos que, de acuerdo con los especialistas, compromete la próxima publicación de reportes económicos de ese país e implica la suspensión de bastantes puestos federales.