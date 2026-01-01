Los Pumas dieron su mejor juego de los últimos meses, luego de que vencieron en el estadio de Ciudad Universitaria 4-0 al Santos Laguna al iniciar la jornada 4 de la Liga MX.

Jordan Carrillo marcó un doblete, más tantos de Adalberto Carrasquilla y Alan Medina. Por cierto que Uriel Antuna debutó como refuerzo al ingresar de cambio en la segunda parte.

Esto dijo el técnico de los Pumas, Efraín Álvarez. “Siempre he dicho que hay que ser conscientes cuando se gana. Ni hoy somos los mejores, ni hace 15 días que empatamos en casa y hubo un poco de frustración en el grupo y la afición éramos peores que ayer. El equipo ha demostrado que siempre cree en lo que estamos haciendo en todas las circunstancias, en todo momento, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Hay que estar tranquilos”, dijo.

Por los laguneros a 20 minutos del final se fue del campo el arquero Carlos Acevedo al recibir una balonazo en el rostro. Con ocho unidades los Universitarios escalan al tercer sitio de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)