La Cruz Roja Mexicana inició en Jalisco su Colecta Estatal 2026, con el objetivo de fortalecer infraestructura, equipamiento y capacidad de respuesta mediante aportaciones ciudadanas y alianzas institucionales.

Durante el acto en Guadalajara, el gobernador Pablo Lemus recibió la medalla Henry Dunant, entregada por autoridades nacionales de la institución.

Los recursos de la colecta 2026 se aplicarán en equipo, mantenimiento de ambulancias y mejora de instalaciones.