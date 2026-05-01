El SIAPA y el Gobierno de Guadalajara realizaron recorridos de supervisión en distintos puntos de inundación de la ciudad previo al inicio del temporal de lluvias.

Durante la inspección se revisó el funcionamiento de pasos a desnivel, cárcamos, sistemas de bombeo e infraestructura eléctrica, además de trabajos de limpieza y desazolve en bocas de tormenta y canales pluviales.

Autoridades indicaron que las revisiones se mantienen las 24 horas para garantizar que la infraestructura hidráulica opere en condiciones adecuadas durante las lluvias.

Además, pidieron a la población evitar cruzar pasos a desnivel inundados y mantenerse informada ante posibles riesgos.