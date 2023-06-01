La Secretaría de Salud Jalisco informó que a partir de este lunes el uso de cubrebocas en las escuelas del estado dejará de ser obligatorio y pasará a ser una recomendación, principalmente para quienes no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que la decisión se basa en el avance de la cobertura de vacunación en la comunidad escolar.

Además, siguen habilitados macromódulos de vacunación, como el del Auditorio Benito Juárez.