Israel anunció el lanzamiento de ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, luego de detectar una nueva andanada de misiles iraníes dirigida hacia su territorio.

Tras el aviso del ejército israelí, se escucharon varias explosiones en Tel Aviv, presuntamente derivadas de la interceptación de los proyectiles por los sistemas de defensa aérea.

La radiotelevisión estatal iraní también reportó una explosión en la zona oeste de la capital.

Los servicios de emergencias informan que hasta el momento no se tienen reportes de víctimas.