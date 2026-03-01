El Mazatlán logró su tercer triunfo del Torneo Clausura al vencer 4 goles por 2 al León, al iniciar la fecha 10 de la Liga MX.

Édgar Bárcenas, Josue Ovalle y doblete de Brian Rubio, le dieron los goles a los sinaloenses; Ismael Díaz y Diber Cambindo descontaron por la Fiera.

Por su parte Pumas venció de visita en Aguascalientes un gol por cero al Necaxa, con solitario gol de Guillermo Martínez a ocho minutos del final.

Para hoy: Querétaro Vs América, Cruz Azul-San Luis, Atlas-Chivas, Pachuca-Puebla y Tigres Vs Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez)