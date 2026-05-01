La dirigencia del PAN en Jalisco encabezada por Juan Pablo Colín cuestionó los altos precios de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente en los costos de compra y renta, razón por la cual, anunció que desde el Congreso del Estado presentarán iniciativas para regular los precios.

“Qué bueno que Jalisco tiene una cierta plusvalía, sin embargo, eso no corresponde a las realidades de quienes habitan esas zonas. Es decir, por más que esté cara la renta, por más que esté con una cierta plusvalía, ¿cómo fregados va a vivir mejor una persona si no tiene seguridad y no tiene las condiciones de servicios básicos principales para poder hacerlo? Yo creo que sí tiene que regularse el tema”.

Por otro lado, llamó al Gobierno Federal a intervenir en el SIAPA con el fin de evitar problemáticas en el organismo como el desabasto de agua y mala calidad, así como la mejora de su red hidrosanitaria. (Por Marck Hernández)