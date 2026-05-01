La dirigencia del PAN en Jalisco encabezada por Juan Pablo Colín cuestionó los altos precios de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente en los costos de compra y renta, razón por la cual, anunció que desde el Congreso del Estado presentarán iniciativas para regular los precios.
“Qué bueno que Jalisco tiene una cierta plusvalía, sin embargo, eso no corresponde a las realidades de quienes habitan esas zonas. Es decir, por más que esté cara la renta, por más que esté con una cierta plusvalía, ¿cómo fregados va a vivir mejor una persona si no tiene seguridad y no tiene las condiciones de servicios básicos principales para poder hacerlo? Yo creo que sí tiene que regularse el tema”.
Por otro lado, llamó al Gobierno Federal a intervenir en el SIAPA con el fin de evitar problemáticas en el organismo como el desabasto de agua y mala calidad, así como la mejora de su red hidrosanitaria. (Por Marck Hernández)
Cuestiona PAN Jalisco altos precios de vivienda
La dirigencia del PAN en Jalisco encabezada por Juan Pablo Colín cuestionó los altos precios de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente en los costos de compra y renta, razón por la cual, anunció que desde el Congreso del Estado presentarán iniciativas para regular los precios.