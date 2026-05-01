La donación altruista de sangre en México mostró avances durante la última década; sin embargo, el país aún se mantiene lejos de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea indican que en 2025 las donaciones voluntarias representaron 8.5 por ciento del total nacional, cuando en 2014 apenas alcanzaban 3.5 por ciento.

A pesar del incremento, la mayoría de las transfusiones continúa dependiendo de donadores por reposición familiar.

En Jalisco, el panorama es menor al promedio nacional, ya que solo cinco por ciento de las donaciones son altruistas.

Autoridades y organizaciones civiles atribuyen esta situación a la falta de cultura de donación, desinformación y temor entre la población.

Actualmente, instituciones de salud impulsan campañas y jornadas móviles para aumentar la captación de donadores voluntarios.