El Gobierno de Venezuela informó que 116 presos políticos fueron liberados, según un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario como parte de un proceso de excarcelación iniciado días atrás.

El documento oficial afirma que estas medidas beneficiaron a personas detenidas por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación.

Familiares y activistas han mantenido vigilias frente a centros penitenciarios, en medio de discrepancias entre las cifras oficiales y las verificaciones independientes.