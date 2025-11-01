El exfutbolista inglés David Beckham fue condecorado como Caballero del Imperio Británico durante una ceremonia en el Castillo de Windsor, encabezada por el rey Carlos III, quien reconoció su trayectoria deportiva y su labor humanitaria.

Acompañado por su esposa Victoria Adams y sus padres, Beckham recibió el tradicional toque de espada y la medalla honorífica.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y la selección inglesa dijo sentirse profundamente orgulloso por el reconocimiento.

Beckham, embajador de Unicef y de la King’s Foundation, se une así a figuras como Alex Ferguson, Lewis Hamilton y Andy Murray, también distinguidos con el título de Caballero.