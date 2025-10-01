Con doblete de Mohamed Salah, Egipto logró clasificar al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a la Selección de Yibuti. A falta de una ronda el cuadro egipcio asegura el primer lugar en el grupo de la eliminatoria africana. Podría ser el primer mundial para Salah, figura del Liverpool, ya que en 2018 se lesionó antes de la Copa en Rusia y no participó y en Qatar, Egipto no clasificó.

Al momento van 19 selecciones con el pase al Mundial 2026. (Por Martín Navarro Vásquez)