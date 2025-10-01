La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 al escritor László Krasznahorkai, por una obra “cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Nacido en Hungría, en 1954, Krasznahorkai es considerado una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea. Su estilo, de frases extensas y atmósferas densas, ha sido descrito como posmoderno y profundamente existencialista.