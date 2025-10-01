Se consumó el primer gran fracaso en los playoffs de las Grandes Ligas. Los Yanquis de Nueva York perdieron este miércoles 5 carreras por 2 ante los Azulejos y quedaron eliminados 3-1 en la serie.

En cambio Toronto va a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En otro juego los Tigres de Detroit reaccionaron justo a tiempo cuando estuvieron al filo de la eliminación pues perdían el juego 3 carreras por 0, pero al final remontaron para derrotar 9-3 a los Marineros de Seattle y empatar la serie divisional a dos juegos, por lo que todo se define en el quinto partido.

En la Liga Nacional los Dodgers no pudieron llevarse la serie por barrida, pues perdieron 8-2 ante los Filis. Gana aún el equipo de Los Ángeles, ahora 2-1. (Por Martín Navarro Vásquez)