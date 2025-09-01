La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos informó los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el Cártel de Sinaloa, considerado uno de los grupos criminales más violentos y poderosos del mundo.
Entre el 25 y el 29 de agosto agentes de la DEA en 23 divisiones nacionales y siete regiones internacionales realizaron 617 arrestos y decomisos de casi 500 kilos de fentanillo, más de dos toneladas de metanfetamina y siete toneladas de cocaína, además de casi 13 millones de dólares.
