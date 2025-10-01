Ningún gobierno es para siempre y como país democrático, en México debemos estar preparados para que haya un cambio en cualquier momento, dice la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán, de cara a la próxima reforma electoral.

“Ningún gobierno es para siempre, ningún partido es para siempre, ningún régimen es para siempre, eso se llama democracia y México es un país que se ha construido a base de logros ciudadanos, tenemos instituciones electorales y es precisamente por eso por lo que tenemos que defender a las instituciones electorales, tenemos partidos plurales con visiones distintas y es por eso lo que se deben defender las posiciones partidistas distintas”.

Por esa misma razón, señala, es necesario defender los avances democráticos que tanto trabajo nos ha costado conseguir, y por ello confía en que la reforma electoral sea debatida y analizada a fondo. (Por Arturo García Caudillo)