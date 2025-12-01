Chivas dio a conocer la lista de jugadores que entran en planes del técnico Gabriel Milito, para la pretemporada de siete días en Isla Navidad, y la novedad es que de una vez causan baja varios elementos.

Ya no aparecen jugadores que saldrán del Club Rojiblanco, ellos son: Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Teun Wilke, Eduardo García, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda.

En total contando la baja de Javier “Chicharito” Hernández, el Guadalajara tendrá como ausencias a diez jugadores de cara al próximo torneo. En cambio ya viajó el refuerzo Brian Gutiérrez y se integra en las próximas horas Ángel Sepúlveda.

“Serán 7 días de intenso trabajo en Isla Navidad, Colima, donde el equipo de Gabriel Milito sentará las bases físicas y futbolísticas para llegar en su mejor versión a la Jornada 1 de la Liga MX. Para estas labores, el estratega del Rebaño consideró a 30 futbolistas, entre los que aparece el flamante refuerzo Rojiblanco, Brian Gutiérrez y varios elementos de la Cantera Rojiblanca, que buscarán llenarle el ojo al DT de Chivas para ganarse un lugar en el Primer Equipo. El resto del plantel trabajará con un programa específico en Verde Valle”, dice comunicado. (Por Martín Navarro Vásquez)