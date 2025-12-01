La Línea 4 del Tren Ligero se encuentra en un periodo de prueba y aprendizaje, por lo que podrían realizarse ajustes tanto en su horario de operación como en las rutas alimentadoras, informa el secretario de Transporte, Diego Monraz.

Explicó que la estación Jalisco 200 Años ha registrado alta afluencia por ser el principal punto de transbordo con el Peribús.

Detalló que, aunque inicialmente el servicio opera de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, el horario podría modificarse a partir de la próxima semana.

Monraz aseguró que la accesibilidad universal está garantizada en las ocho estaciones y que las fallas en elevadores se debieron a actos de vandalismo.