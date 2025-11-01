El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, llamó a la Iglesia a cuidar y valorar el sacerdocio, durante la ordenación de 20 diáconos en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey.

En su homilía previa a la Nochebuena, el prelado exhortó a religiosos y laicos a proteger este ministerio mediante la oración, el testimonio y la vida comunitaria.

Robles Ortega invitó a los nuevos diáconos a ejercer su vocación con espíritu de servicio, en una ceremonia que reunió a fieles y autoridades eclesiásticas.