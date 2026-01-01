Un juez de Jalisco declaró prófugo de la justicia a Felipe “N”, exdirector de Laboratorios Collins, tras no presentarse a su audiencia inicial del 28 de noviembre de 2025.

El juzgador Gildardo Joel Landeros ordenó su aprehensión por el delito de administración fraudulenta, con un presunto daño superior a 30 millones de pesos.

Aunque tenía prisión domiciliaria en Zapopan, el imputado incumplió la medida y dejó de acudir a audiencias.

Fue vinculado a proceso en junio pasado por un fraude contra Productos Farmacéuticos Collins.

La Fiscalía General de la República y autoridades de EU descartaron en marzo vínculos de la empresa con lavado de dinero o crimen organizado.