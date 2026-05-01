Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad murió y otro más resultó gravemente herido tras sufrir una caída mientras realizaban labores en un poste de concreto en la colonia Jardines Universidad, de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos empleados trabajaban sobre un poste cuando, por causas aún no determinadas, cayeron desde una altura aproximada de cinco metros.

Los dos lesionados fueron trasladados en estado crítico a una unidad de la Cruz Verde, donde minutos después se confirmó la muerte de uno de ellos.

El segundo trabajador continúa hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave. (Por Edgar Flores Maciel)