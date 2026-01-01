Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum los resultados de su administración en el combate al crimen organizado, los cuales se ligan a la cooperación con Estados Unidos.

“Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México. Tres resultados. El primero, reducción del 50 por ciento de las incautaciones de fentanilo en la frontera con los Estados Unidos. Segundo, en México se han incautado cerca de 320 toneladas de drogas distintas: fentanilo, cocaína, metanfetaminas. El otro resultado, disminución del 40 por ciento de los homicidios en México”.

Pero Estados Unidos también debe de poner de su parte, en su territorio y por ello no se entienda que quieran que México haga más.

“Pues no sé, no, no, desconozco pues, pero lo cierto es que hay muchos resultados y va a haber más resultados, pero tiene que haber respetuo mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestras soberanías”. (Por Arturo García Caudillo)