El portero mexicano, Guillermo Ochoa de 40 años de edad cumplió su objetivo de continuar en el futbol europeo, al llegar a un acuerdo como jugador libre con el AEL Limassol de Chipre. Sólo falta que presente los exámenes físicos y médicos de rigor, pero el club ya le dio la bienvenida.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, informó el equipo.

Con este acuerdo “Memo” Ochoa jugará en su sexta liga diferente en Europa, tras haber pasado por Francia, España, Italia, Portugal y Bélgica. Además podrá ser elegible para la Selección Mexicana y jugar su sexto Mundial. (Por Manuel Trujillo Soriano)