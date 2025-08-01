Habitantes de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, denunciaron que un club privado arrojó toneladas de escombro en la ribera del lago, afectando gravemente el ecosistema.

Según los pobladores, la acción contraviene leyes de protección ecológica, normas de uso de suelo y pone en riesgo a especies endémicas, aves migratorias y flora acuática que oxigena el cuerpo de agua más grande de México.

A pesar de los reclamos de los pobladores, el club ha ignorado los llamados a retirar los residuos.

Por ello, hacen un exhorto urgente a autoridades ambientales y convocan a organizaciones defensoras del medio ambiente a sumarse para exigir la remoción del escombro y la restauración del área afectada.