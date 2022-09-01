El director del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable de la UdeG, Mario Córdova España, quien forma parte del comité técnico tarifario, rechazó el aumento a la tarifa del transporte público al considerarla desmedida.

“Los argumentos que dan es quizás estar tanto tiempo con la misma tarifa de 9.50, pero obviamente el incremento es desmedido, dado que el porcentaje de indexación calculado y presentado por ellos mismos para multiplicarlo por la tarifa técnica ponderada que establecen en 10.37 da como resultado 11.17 centavos. Esa es la tarifa que realmente debería pagar el usuario en el 2026”.

Con las proyecciones a los próximos cinco años, la tarifa que se sometió a acuerdo fue de 13.03. El Secretario de Transporte, Diego Monraz, les advirtió que el gobernador tenía la intención de dejarlo en 14 pesos, como finalmente sucedió. (Por Gricelda Torres Zambrano)