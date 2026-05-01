Plaga de chinches en la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico de Occidente, así lo denunciaron derechohabientes en videos difundidos en redes sociales.

Ante ello, la delegación del IMSS Jalisco admitió el grave problema y contestó mediante un comunicado y un video que el problema ya es atendido mediante un proceso de fumigación y exterminación de estos parásitos.

“De inmediato se realizó una supervisión intensiva en las instalaciones del Hospital, además de limpieza exhaustiva y fumigación preventiva. Asimismo se realizó tratamiento térmico en mobiliario hospitalario, método ecológico a base de calor para el control de vectores menores, que no desprende químicos y que permite continuar con la atención médica. Todas las unidades médicas y hospitalarias implementan medidas de fumigación periódicas, además se cuenta con actividades calendarizadas de higiene y limpieza para conservar el correcto aseo de las unidades”.

Hasta el momento se desconoce si los afectados por las chinches presentaron denuncia formal por las condiciones en el Hospital de Especialidades. (Por Gustavo Cárdenas)