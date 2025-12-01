El Instituto Nacional Electoral en Jalisco se prepara para destruir 4 mil 012 credenciales que fueron tramitadas en el 2024, pero los ciudadanos no las recogieron

EL INE Jalisco hace un último llamado, para que los solicitantes acudan por ellas a más tardar el 28 de febrero, de lo contrario serán desechadas y los registros electorales dados de baja del Padrón Electoral. (Por Gricelda Torres Zambrano)