Las lluvias provocadas por la depresión tropical “Lorena” generaron inundaciones en municipios del sur y la costa de Sonora.

Más de 100 familias fueron trasladadas a refugios temporales en Navojoa, Huatabampo, Empalme, Guaymas y Hermosillo.

También se reportó el desbordamiento de arroyos, calles anegadas y el cierre preventivo de la carretera Navojoa-Álamos.

En tanto, en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases en la zona norte ante el pronóstico de lluvias.