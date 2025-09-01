Las lluvias provocadas por la depresión tropical “Lorena” generaron inundaciones en municipios del sur y la costa de Sonora.
Más de 100 familias fueron trasladadas a refugios temporales en Navojoa, Huatabampo, Empalme, Guaymas y Hermosillo.
También se reportó el desbordamiento de arroyos, calles anegadas y el cierre preventivo de la carretera Navojoa-Álamos.
En tanto, en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases en la zona norte ante el pronóstico de lluvias.
Depresión tropical Lorena deja inundaciones en Sonora
