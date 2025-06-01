Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, México dejó de ser un país de tránsito y se ha convertido en territorio de acogida para migrantes.

Entre octubre y junio, el gobierno federal entregó más de 165 mil documentos de estancia regular a extranjeros, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.

En total, desde 2019 se han otorgado más de un millón y medio de tarjetas migratorias, principalmente en la frontera con Guatemala.