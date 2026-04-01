La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco desplegará alrededor de 2 mil elementos para reforzar la vigilancia durante el próximo fin de semana largo en el estado.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, detalló que el operativo incluirá presencia terrestre y aérea en puntos estratégicos como la Zona Metropolitana de Guadalajara y destinos turísticos como Puerto Vallarta:

“Vamos a tener un puente seguro, que puedan las familias, los turistas, los locales disfrutar del estado, de la ciudad. Estamos hablando que vamos a desplegar aproximadamente 2 mil elementos de todas las áreas de la secretaría, incluyendo la policía Vial, policía Metropolitana, policía de caminos y la propia policía preventiva, y bueno, sobre todo también tendremos patrullajes aéreos tanto en la Costa Sur, en Puerto Vallarta y aquí en zona metropolitana con los dos helicópteros cómo se cuenta la secretaría”.

El funcionario añadió que Jalisco mantiene saldo blanco tras recientes detenciones relevantes, destacando la coordinación entre autoridades estatales y federales. (Por Edgar Flores Maciel)