Aunque hay adeudos pendientes con el Estado Mexicano, los trabajadores deben ser liquidados primero, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto del juicio mercantil en el que está inmersa la empresa Altos Hornos de México.

“¿Qué le hemos dicho nosotros a la jueza que lleva ese caso?, que primero van los trabajadores, que en cualquier decisión que vaya a tomar, los trabajadores tienen que ser liquidados conforme a la ley, y que nos interesa mucho que AHMSA se conserve. Es decir, que los trabajos que hay en Monclova y todo lo que significa esta industria pues pueda nuevamente prosperar. Eso es lo que hemos dicho al Poder Judicial en la resolución que vayan a tomar de acuerdo al concurso mercantil que establecieron”.

Explica que ha estado en contacto con los trabajadores a través de la Secretaría del Trabajo, y ante la decisión de la jueza de posponer la resolución, ahora espera que el caso se resuelva en un par de meses. (Por Arturo García Caudillo)