Por no contar con contrato para la recolección de residuos, falta de pago del refrendo municipal, y uno que ni siquiera había pagado permiso para operar, un total de 14 negocios fueron sancionados por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Según la información entregada, los 14 establecimientos son del corredor Vallarta, y como parte del operativo Alerta Limpia Comercial, fueron revisados un total de 36, en el tramo que va de Calzada Federalismo y Av. Chapultepec.

Además el Ayuntamiento recolectó 600 kilos de basura, limpió de 50 metros cuadrados de algunos predios y se borraron graffitis en 30 metros cuadrados de muros. (Por Gustavo Cárdena)