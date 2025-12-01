La Secretaría de Seguridad de Jalisco puso en marcha un operativo especial con 50 elementos para resguardar los festejos guadalupanos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y zonas aledañas.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó que policías viales agilizarán la circulación y protegerán a los peatones, mientras que agentes estatales realizarán recorridos preventivos.

El dispositivo incluye presencia pie a tierra, motocicletas, patrullas y el C2 móvil, además de la Cybertruck, para atender cualquier incidencia.

Habrá cierres viales en los cruces de Alcalde con Herrera y Cairo, Guillermo Prieto, Manuel Acuña, Hospital, Francisco Zarco y Liceo desde la tarde del jueves hasta los primeros minutos del sábado.

Las autoridades recomendaron a los asistentes mantenerse hidratados, portar identificación y reportar cualquier situación de riesgo al 911. (Por Edgar Flores Maciel)