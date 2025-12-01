La Secretaría de Seguridad de Jalisco puso en marcha un operativo especial con 50 elementos para resguardar los festejos guadalupanos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y zonas aledañas.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó que policías viales agilizarán la circulación y protegerán a los peatones, mientras que agentes estatales realizarán recorridos preventivos.
El dispositivo incluye presencia pie a tierra, motocicletas, patrullas y el C2 móvil, además de la Cybertruck, para atender cualquier incidencia.
Habrá cierres viales en los cruces de Alcalde con Herrera y Cairo, Guillermo Prieto, Manuel Acuña, Hospital, Francisco Zarco y Liceo desde la tarde del jueves hasta los primeros minutos del sábado.
Las autoridades recomendaron a los asistentes mantenerse hidratados, portar identificación y reportar cualquier situación de riesgo al 911. (Por Edgar Flores Maciel)
Despliegan 50 elementos para operativo de seguridad en los festejos guadalupanos
La Secretaría de Seguridad de Jalisco puso en marcha un operativo especial con 50 elementos para resguardar los festejos guadalupanos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y zonas aledañas.