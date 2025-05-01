Autoridades federales activaron un operativo para atender la presencia de hidrocarburos detectada en playas del Golfo de México, principalmente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en el litoral de Tabasco.

Indicaron que las manchas podrían estar relacionadas con corrientes marinas y condiciones meteorológicas.

Mientras se investiga el origen, se realizan sobrevuelos, monitoreo satelital y labores de contención, así como limpieza en altamar para evitar la dispersión del contaminante.