Autoridades federales activaron un operativo para atender la presencia de hidrocarburos detectada en playas del Golfo de México, principalmente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en el litoral de Tabasco.
Indicaron que las manchas podrían estar relacionadas con corrientes marinas y condiciones meteorológicas.
Mientras se investiga el origen, se realizan sobrevuelos, monitoreo satelital y labores de contención, así como limpieza en altamar para evitar la dispersión del contaminante.
Despliegan operativo por manchas de hidrocarburos en Golfo de México
Autoridades federales activaron un operativo para atender la presencia de hidrocarburos detectada en playas del Golfo de México, principalmente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en el litoral de Tabasco.