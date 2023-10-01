Representantes del gobierno federal y de los partidos Morena, Verde y PT alcanzaron un primer acuerdo para impulsar de forma conjunta el llamado “Plan B” de la reforma electoral.

Tras más de 12 horas de negociaciones, el senador Ignacio Mier confirmó que la coalición respaldará la propuesta en los congresos federal y estatales.

El acuerdo contempla trabajar en una redacción consensuada del proyecto antes de presentarlo formalmente.