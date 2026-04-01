Por considerar urgente romper con el modelo actual, el Pleno del Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030 que un día antes presentó la titular de la Fiscalía General de la República. Este proyecto, explica el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, propone elevar a prioridad máxima delitos como la delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión y la desaparición de personas.

“Se propone elevar a prioridad máxima delitos como la delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión y la desaparición de personas. En materia de violencia contra las mujeres el mandato es claro, toda muerte violenta de una mujer se investigará, sin excepción; bajo el protocolo de Feminicidio integrando la perspectiva de género no como un discurso, sino como un factor criminológico obligatorio para identificar dinámicas de poder y violencia sistémica”.

El documento se envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)