La Secretaría de Seguridad del Estado localizó y destruyó más de diez mil plantas de mariguana en cuatro predios del municipio de Tequila.

En el primer terreno, en Arroyo El Salitrillo, se localizaron mil 800 plantas mientras que en los otros tres puntos se contabilizaron alrededor de nueve mil plantas adicionales con alturas de hasta dos metros, sin que se reporten detenidos.

El valor estimado de lo asegurado podría superar los 11 millones de pesos.