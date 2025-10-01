Luego de 20 horas varados en la carretera México-Morelia por el paro de agricultores, automovilistas se dicen desesperados, pero también, preocupados por los niños y las personas de la tercera edad, que requieren medicamento, explica a Notisistema, Jorge Triana, uno de los afectados.

“La gente ya está desesperada. Hay gente en los camiones que pues, hay gente enferma que necesita medicamento, hay muchos adultos mayores, niños pequeños, automovilistas, gente con vehículos de carga pesada, autobuses de pasajeros. No, no tenemos dónde cargar celulares. En la carretera la gente está yendo al baño. Nosotros le pedimos permiso a uno de los camiones que si podíamos pasar a hacer del baño pero solamente puedes orinar”.

Jorge Triana refiere que en camiones de pasajeros hay personas mayores que requieren medicamento por su diabetes.

No hay dónde comer, tampoco tomar agua, ni forma de regresar. (Por Gricelda Torres Zambrano)