Nutrientes, anticuerpos, beneficios al sistema inmunológico, la leche materna es clave y básica para el desarrollo cognitivo de los recién nacidos.

Sin embargo en México menos de la mitad de los neonatos reciben este alimento, un grave problema que puede derivar en dificultades de crecimiento y desarrollo, explica el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“La leche materna debe ser idealmente el alimento único durante estos primeros seis meses de vida, lo ideal es que la mayor parte de los pequeñitos recién nacidos y particularmente prematuros reciban lactancia materna. Lamentablemente en México menos del 50 por ciento de los recién nacidos reciben este gran, gran beneficio. Y es algo en lo que se tiene que trabajar fuertemente para lograr un mejor estándar”.

Este 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. (Por Gustavo Cárdena)