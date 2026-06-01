El Ayuntamiento de Guadalajara realizó el operativo Alerta Limpia Comercial en el corredor de Santa Tere, donde detectó que 32 establecimientos incumplían con diversas disposiciones municipales, principalmente por no contar con contrato de recolección de residuos.

Como parte de la intervención, personal municipal logró que 62 negocios firmaran un compromiso para mantener limpio su entorno y respetar la normativa vigente.

Además, retiraron más de una tonelada de basura, realizaron labores de desbroce en áreas públicas y eliminaron grafiti en distintos puntos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos.