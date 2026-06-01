En el marco de la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y la relativa a la nulidad de elecciones por injerencia del extranjero, los legisladores de la oposición dieron la espalda a la Mesa Directiva para expresar su descontento con las modificaciones a la Carta Magna. Esta acción caló en los representantes del partido en el poder, que no pudieron ocultar su molestia, como en el caso de la diputada Beatriz Navarro.

“Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros, son traidores a la Patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad, traicioneros. Y cuando dicen ‘Yo con Maru’, lo único que yo entiendo es sinónimo de ‘Yo con Genaro García Luna’, porque lo acaban de demostrar en su cumbre de ladronzuelos donde estaba Felipe Calderón, donde estaba Vicente Fox y donde faltaron los hermanos de algunos que hoy están aquí presentes porque fueron detenidos en España por lavado de dinero. Rancios, hipócritas y rateros”. (Por Arturo García Caudillo)