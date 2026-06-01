El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la primera etapa del Libramiento Monte Everest en Zapotlanejo, obra que beneficiará a más de 30 mil personas al mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad con distintas regiones del estado.

La intervención requirió una inversión de 30 millones de pesos e incluyó pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público, banquetas, redes hidrosanitarias, áreas verdes y señalización.

Durante el acto, el mandatario anunció una bolsa adicional de 30 millones de pesos para continuar los trabajos este año y otros 50 millones en 2027 para concluir el proyecto.

La alcaldesa Silvia Patricia Sánchez González propuso que la vialidad lleve el nombre de Héctor Álvarez Contreras, exalcalde impulsor del proyecto.

La propuesta será analizada por el Ayuntamiento.