La persecución y captura de tres sujetos registrada la tarde de este martes en la colonia Colinas de San Javier, en Zapopan, fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre autoridades de los tres niveles de gobierno, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos eran considerados objetivos prioritarios por su presunta participación en robos violentos, principalmente de relojes de lujo, algunos de los cuales dejaron a las víctimas lesionadas por arma de fuego.

Sobre lo conseguido tras la intensa movilización habló el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

“De momento se tienen tres detenidos, hay dos vehículos asegurados, una motocicleta asegurada y un arma de fuego asegurada así como varias dosis de droga, al momento es lo que tenemos. Los detenidos los tres son mayores de edad, cuentan con 19 años, 23 años y 50 años aproximadamente los detenidos, en donde uno de ellos, el de 19 años, el más chico, es el que lo teníamos como objetivo prioritario como el más violento de esta banda, que era el que accionaba el arma de fuego cuando llevaban a cabo algunos robos”.

Las autoridades señalaron que uno de los atracos más recientes atribuidos a los detenidos ocurrió el pasado 14 de enero en un restaurante de la colonia Providencia, donde despojaron a un hombre de un reloj valuado en poco más de medio millón de pesos.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica. (Por Edgar Flores Maciel)