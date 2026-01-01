El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, marcó un gol en el empate a dos del Al-Qadisiya ante Al Hilal, en duelo de la fecha 18 de la Saudi Pro League; con lo cual, prolongó su racha goleadora a 8 encuentros consecutivos y llego a 17 tantos en la temporada, con uno de ventaja sobre el astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien tiene 16, pero quedó detrás de Ivan Toney, quien se despachó con un triplete y es líder del goleo individual en la Liga de Arabia Saudita con 18 tantos, uno más que el ex-jugador de Atlas y América. (Por Manuel Trujillo Soriano).