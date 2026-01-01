El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, vinculados a la investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Las capturas se realizaron el 8 y 9 de enero tras análisis de telefonía y coordinación interinstitucional. Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, habría filtrado el itinerario del edil; Josué Elogio “N”, taxista, participó en la logística.

A ambos se les cumplimentaron órdenes por homicidio calificado y lesiones, emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En cateos posteriores se aseguró droga y equipo de comunicación.