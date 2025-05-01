Christian “N”, alias “El 30”, presunto líder regional del Cártel de Sinaloa y clasificado por las autoridades como objetivo de alta peligrosidad, fue capturado junto con cuatro de sus cómplices, en un domicilio del municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Durante la detención le encontraron en posesión de 25 kilogramos de metanfetamina, seis armas de fuego y chalecos tácticos.

Un cateo en dos viviendas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado, con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, derivó en la aprehensión de “El 30”.