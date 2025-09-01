La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informa la detención de Jorge “N”, alias “El Goofy”, identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, asesinado el pasado 13 de octubre afuera de la sede del Poder Judicial.

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, donde ubicaron y detuvieron al implicado.

La Fiscalía señaló que “El Goofy” habría planeado, coordinado y apoyado a los agresores que atacaron de forma directa al abogado mientras caminaba hacia su vehículo.